Como fazer massa de pastel de feira do jeito certo?

Popular nas feiras de rua e presente em cardápios de muitos restaurantes, o pastel é um dos quitutes favoritos dos paulistas, com inúmeros sabores de recheio e servindo como um ótimo acompanhamento para caldo de cana ou cerveja.

Nos supermercados é fácil encontrar pacotes e mais pacotes de massa de pastel pronta para ser recheada e cozida, assada ou frita. Essa pode ser uma opção viável para quem preza por mais agilidade na hora de preparar o quitute, mas também é possível fazer a massa em casa, do zero, com nada além de água, sal, óleo, farinha de trigo e uma dose de pinga.

Combinando dicas de pasteleiros de feira e professores de gastronomia da Anhembi Morumbi e do Senac, o Paladar desenvolveu uma receita exclusiva que resulta em uma massa saborosa. Aprenda o passo a passo neste link para aprender a fazer a massa de pastel de feira do jeito certo.