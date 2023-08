Como fazer um pastel de carne perfeito na AirFryer

Crocante por fora e macio por dentro, sabe aquele pastel de carne perfeito que só de pensar dá água na boca? Ele também pode ser feito na sua casa, e melhor, na AirFryer, sem sujar nada.

Com apenas alguns ingredientes, facilmente encontrados em qualquer mercado, você estará preparado para fazer uma noite do pastel incrível na sua casa.

Para ajudar nessa missão, o chef Olivardo Saqui, do Quinta do Olivardo e do Tasca do Brooklin, compartilhou sua receita especial que promete garantir o selo de aprovação na cozinha da sua mãe e o elogio de todos os seus convidados.

Deu vontade? Confira a receita aqui.