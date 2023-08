Como fazer um pastel de nata assado

O pastel de nata, também conhecidos como pastel de Belém, é um dos doces mais tradicionais de Portugal, com receitas centenárias e cheias de história.

Embora se possam saborear pastéis de nata em muitos cafés e pastelarias, a receita original é produzida pela Fábrica dos Pastéis de Belém, em Lisboa. Mas você já imaginou reproduzir o doce na sua própria casa?

Os pastéis que, tradicionalmente, são servidos ainda quentes, polvilhados de açúcar em pó e ou canela, com certeza vão impressionar seus convidados e arrancar elogios de toda a família.

Ficou com vontade? Confira aqui a receira do chef Olivardo Saqui, do Quinta do Olivardo e do Tasca do Brooklin.