Como montar uma mesa natalina com estilo despojado; veja dicas

O Natal oferece sempre uma excelente oportunidade para caprichar na disposição da mesa. Por isso, a equipe do Paladar convidou Gabriela Nora, especialista em flores e cenografia da Galeria Botânica, para compartilhar sugestões fascinantes para decorar uma mesa de festa neste Natal, usando principalmente plantas.

A toalha improvisada com alguns metros de malha estampada com motivos florais e os pratos lisos com cores diversas compõem essa proposta viável tanto para o jantar quanto para o almoço de Natal Foto: FELIPE RAU

Para montar uma mesa mais despojada, Gabriela aposta em uma variedade de vasos para o centro da mesa. Vasos de barro são combinados com outros feitos a partir de latas grandes de leite em pó, revestidos com musgo fresco e cascas de árvores, materiais facilmente encontrados em lojas de jardinagem. Além disso, ela mescla pequenos pinheiros com folhagens tropicais nos vasos de barro.

Além disso, para combinar com a mesa despojada, na gastronomia, o Paladar sugere um salpicão de legumes, uma quiche de bacalhau e um pudim de panetone.

DNT 08-12-2022 - SAO PAULO - SP / EMBARGADO / PALADAR OE / DEGUSTACAO PANETONE - Degustacao de panetones e chocotones na cozinha estudio do caderno Paladar. Participam da avalizacao os jurados Juliete Soule, NAtalia Ebone, Gabriela Barreto, Beatriz Olivetti, Beto Tempel, Diego Sacilotto, Juniana Borges e Danielle Nagase - FOTO - DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Quando se trata de delícias natalinas, sabemos que muitos não resistem aos tradicionais chocotones e panetones. Por isso, o Paladar está elaborando uma lista das melhores opções disponíveis no mercado. Marque na sua agenda: o ranking será divulgado nos dias 7 e 8 de dezembro. Não perca!

