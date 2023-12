Como o Paraná se tornou destaque na produção de café?

O Paraná é consolidado como um dos estados que mais produz café no Brasil. A história da região com o grão começou no século XIX, quando agricultores paulistas migraram para o Sul para plantar café.

Com o passar dos anos, a relação do estado com a cafeicultura mudou e o Paraná passou a ser reconhecido não apenas pela quantidade da produção, mas pela qualidade do seu café.

Um dos primeiros marcos deste movimento foi a certificação de Identificação Geográfica (IG) concedida em 2012 pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) aos produtores de cafés especiais de 45 municípios da região do Norte Pioneiro. As informações são do Tarobá News.

Para ter essa certificação, os agricultores locais tiveram que adotar novas técnicas de produção, além dos processos de rastreabilidade exigidos pela Indicação Geográfica. Uma delas é a colheita do café ainda no pé, ao invés do café caído no chão. Outra é o processo mais alongado de secagem do grão em terreiros solares, que podem levar até 20 dias. Essas técnicas permitem uma melhor maturação do grão, proporcionando mais sabor.

Com a adoção desses processos que garantem a rastreabilidade e a qualidade do produto, o café da região vem ganhando cada vez mais mercado nas cafeterias especiais, além de prêmios em concursos regionais e nacionais.

