O queijo “Parmigiano Reggiano” é produzido exclusivamente na região de Emilia-Romagna, na Itália, há mais de nove séculos. A iguaria é feita com apenas três ingredientes naturais (leite, sal, coalho) utilizando técnicas artesanais milenares.

Entretanto, dois terremotos no norte da Itália ameaçaram a produção do Parmigiano Reggiano em maio de 2012. A devastação foi profunda, deslocando dezenas de milhares de residentes, desmoronando fábricas e causando danos massivos a igrejas históricas, campanários e outros marcos da região.

O processo de maturação do Parmigiano Reggiano requer no mínimo 12 meses e pode durar até 40 meses ou mais. Criado em rodelas de queijo pesando cerca de 85 quilos cada, o Parmigiano Reggiano é empilhado em prateleiras altas em armazéns com umidade controlada à medida que envelhece. Essas prateleiras desabaram durante os terremotos e, em consequência, 360 mil rodelas foram danificadas.

Anos de produção de queijo foram perdidos naquele momento, no valor de cerca de 50 milhões de dólares, informou o New York Times, ameaçando potencialmente a subsistência dos produtores de queijo.

E foi nesse momento da história que o renomado chef italiano, Massimo Bottura, entra em ação. A resposta de Bottura à situação foi uma receita única: Riso cacio e pepe. Ele convidou o mundo através das redes sociais a preparar este novo prato junto com ele no lançamento do “Dia do Parmigiano Reggiano” há 11 anos atrás.

A receita desenvolvida por Bottura é um variação da clássica massa italiana cacio e pepe, QUE homenageia os sabores da região. É necessário muito queijo para fazer o caldo Parmigiano Reggiano, que é resfriado na geladeira durante a noite.

Com 40 mil pessoas em todo o mundo participando do evento inaugural virtual, todas as 360 mil rodelas de queijo foram esgotadas e todos os empregos foram salvos. “Essa foi uma receita como gesto social”, disse Bottura.

