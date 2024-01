Como provar as delícias do melhor restaurante do Rio daqui de São Paulo?

O ateliê Mica Crafted Chocolates, localizado em São Paulo, alcançou ainda mais destaque ao estabelecer uma parceria com o Lasai, considerado o melhor restaurante do Rio de Janeiro, por meio dos seus irresistíveis bombons.

O diferencial está no sabor surpreendente dessas criações, que incorporam vegetais como recheios para os doces, apresentando combinações interessantes: beterraba, milho, mandioquinha e cenoura, por exemplo.

Cada mordida oferece uma experiência gastronômica única, complementando a degustação do Lasai. Além disso, dá para encomendar unidades diretamente com a loja, acompanhadas com a caixinha personalizada.

“O grande desafio sempre foi botar uma sobremesa dentro de um bombom de 12 gramas. Aí veio mais esse: usar vegetais e não deixar o chocolate se sobrepor”, explicou a especialista Mica. Leia o conteúdo escrito por Fernanda Meneguetti sobre o estabelecimento.