Como saber se a colomba pascal é boa?

Uma curiosidade sobre a colomba pascal está no nome, que em italiano quer dizer ‘’pomba’', justificando também seu formato tradicional. Isso porque o animal representa a ressureição de Jesus Cristo, tendo conexão com a Páscoa. Mais do que saber a história do pão doce, bom é provar uma produção de qualidade.

Além de explicar a origem do nome, Larissa Brito, chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo, compartilhou com o Paladar como identificar uma boa colomba pascal em alguns passos básicos.

Segundo a profissional, um dos pontos que dá para notar é a textura, que apresenta certa umidade e maciez, além de ser leve na boca. Junto dela, o sabor adocicado, com toque amanteigado.

Já o aroma deve exalar a combinação de cítricos com manteiga, proveniente da massa. Esses três indícios contribuem para identificar uma boa colomba pascal. Gostou? Você pode conferir mais detalhes nesta matéria.

Melhor colomba pascal do mercado

Jurados fazem degustação às cegas de 13 marcas diferentes e colombas para eleger a melhor do ano. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Além de saber identificar um bom produto, você pode selecionar um de qualidade do mercado. Com especialistas, Paladar testou 13 opções e avaliou cada uma, entre artesanais e industrializadas, mas apenas três se destacaram: Casa Santa Luiza, Oli Pane e Le Blé. Veja o teste completo aqui.

Colomba pascal x panetone

Os ingredientes desses produtos são basicamente os mesmos, com poucas alterações. O sabor, por exemplo, não igual, porque a colomba pascal traz um toque cítrico e adocicado, enquanto o panetone tem baunilha, laranja e manteiga.

A massa e o formato dessas produções também são diferentes. Leia a matéria ‘Colomba pascal e panetone são a mesma coisa? Especialista explica’ para entender como identificar cada uma.