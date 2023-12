Como são criados os exclusivos vinhos frisantes e espumantes; confira vídeo

O fim de ano já chegou, e com ele toda a movimentação que engloba as celebrações mais aguardadas: cidades com iluminação especial, casas decoradas, festas de confraternização nos mais diferentes setores e, claro, gôndolas de supermercados com produtos da época.

O universo das bebidas também é tomado pelo clima de celebração, e quem costuma seguir tradições não abre mão dos vinhos espumantes e frisantes à mesa, dividindo espaço com o peru, as saladas, farofas e diversas sobremesas.

E quando se trata desses vinhos típicos das grandes festas, embora se pareçam iguais, muitas diferenças os separam, seja na característica dos resultados finais ou nos modos de preparo. Isso é muoto bem explicado pela colunista do Le Vin Filosofia e especialista em vinhos, Suzana Barelli. Veja no vídeo acima.

Mais dicas e curiosidades sobre a bebida estão disponíveis no Manual do espumante, elaborado por Chris Campos.