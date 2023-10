Como são produzidos os vinhos naturais que têm despertado interesse crescente?

O vinho produzido de forma ancestral voltou a cair no gosto das pessoas e despertou um interesse crescente nos Estados Unidos.

Embora os vinhos naturais e outros vinhos sustentáveis tenham representado menos de 1% das vendas em 2021, a demanda aumentou mais rapidamente do que a categoria de vinhos como um todo, conforme o site de entrega de bebidas alcoólicas Drizly.

Em geral, o vinho natural é produzido com uvas orgânicas colhidas à mão que não foram pulverizadas com herbicidas ou pesticidas. Depois de esmagadas - às vezes com o pé, como faziam os antigos -, elas são fermentadas naturalmente sem adição de água, fermento ou outros ingredientes.

O resultado são vinhos mais terrosos, saborosos e menos previsíveis do que aqueles feitos por grandes produtores.

Apesar do interesse e da procura pelo vinho natural, a categoria ainda precisa superar alguns obstáculos que podem impedir seu crescimento. O vinho natural, ao contrário do vinho orgânico (que deve ser certificado pelo governo), não tem uma definição nos EUA, o que torna difícil de encontrá-lo, pois a maioria dos vinhos naturais não tem a palavra “natural” escrita em seus rótulos.

Para saber mais sobre a produção de vinho natural, leia a matéria completa.

