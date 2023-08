Como será a seleção dos restaurantes pelo Guia Michelin?

Encarregada de reconhecer e estrelar os melhores restaurantes e chefs do mundo, a Michelin anunciou nesta segunda-feira (28) que retomará as atividades no Brasil, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações da empresa, a seleção dos restaurantes recomendados seguirá a metodologia universal e histórica, implementada em 2015 no Brasil, que consiste na avaliação independente de inspetoras e inspetores do Guia.

Embora ainda não hajam datas específicas, a previsão da apresentação das novas seleções de restaurantes está para março de 2024. Para mais informações sobre o retorno do Guia Michelin no país, acesse aqui.