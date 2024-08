Como o sushi surgiu? Descubra a origem e os tipos mais populares da iguaria japonesa

O sushi é uma das tradicionais comidas japonesas de maior sucesso no Brasil e em todo o mundo. O que muitos não sabem é que o sushi surgiu por acaso devido a um problema de conservação de peixes, de acordo com informações do site Cozinha Japonesa.

Seguindo as primeiras técnicas de armazenamento de peixe no Sudeste Asiático, os filés do peixe cru eram salgados e acondicionados em um barril de madeira com camadas de arroz cozido entre eles. Com a fermentação natural do arroz, ocorria a liberação de ácido láctico, garantindo a conservação. O longo processo de armazenamento - de um a três anos - porém, tornava o arroz impróprio para consumo e somente o peixe era aproveitado.

Como o sushi surgiu?

Quando a técnica foi introduzida no Japão, no século VII, sofreu uma pequena modificação e as pessoas passaram a utilizar pedras para prensar o peixe cru e o arroz. Assim foi criado o tipo de sushi Narezushi, que tinha o odor e sabor fortes. Um exemplo atual desse tipo de sushi é o Funazushi, feito com a carpa.

Já no século XV, um tipo de sushi chamado Nama Narezushi foi criado. Com um período de fermentação menor - cerca de um mês - ele permitia o consumo do arroz e do peixe juntos. O Narezushi é considerado a primeira forma do sushi moderno.

PUBLICIDADE

Com passar dos anos, outras técnicas foram sendo incluídas, como o uso do vinagre no arroz, que diminuiu o tempo de preparo para apenas um dia. Além do ganho em tempo de preparo do sushi, o vinagre adicionou um sabor especial ao prato. Este tipo de sushi é chamado de Hayazushi.

Popularização do sushi

A grande disseminação do sushi acorreu em 1923, após a cidade de Tóquio ser atingida por um terremoto e muitos donos de quiosques alimentícios voltaram para suas regiões, ajudando a popularizar a receita do sushi por todo o Japão. Com a globalização, o sushi se espalhou por todo o mundo.

Sushis mais adorados

São vários os tipos de sushi que surgiram a partir destas descobertas, mas o mais famoso deles com certeza é o Nigirizushi, que foi criado pelo primeiro “sushiman” da história, Hanaya Yohei. Essa versão da comida tradicional se trata de Um bolinho de arroz de sushi com uma fatia de peixe cru por cima, para consumo imediato.

PUBLICIDADE

Outro tipo de sushi surgiu a partir deste e também tornou-se um dos mais populares: o Makizushi. Ele é enrolado em formato cilíndrico e tem três tipos principais: futomaki, hossomaki e uramaki. Todos eles levam arroz e outros recheios enrolados em uma folha de alga desidratada, também conhecida como nori.