Como uma Chef de São Paulo virou sensação em Xangai com estrela Michelin

A brasileira Viviane Mello se tornou uma das chefs de maior destaque em Xangai, na China, e ajudou o restaurante EHB ganhar uma estrela Michelin em menos de um ano de abertura.

As iniciais de Esben Holmboe Bang, o chef dinamarquês que convidou Viviane para o projeto em Xangai, são mais conhecidas que o nome da paulistana de 33 anos, que hoje divide a criação das pratos com ele, mas isso não diminui o seu mérito.

“Muitas vezes trabalhamos em cima de pratos que já existem no Maaemo [restaurante norueguês triplamente estrelado comandado por Esben], mas aqui em Xangai, acabo adaptando com os ingredientes e os sabores locais”.

Não à toa, dois dos hits do menu são de autoria da chef, o lagostim da Noruega, cozido a carvão com manteiga de pimenta-do-reino preta e servido com “dip” de gema curada em suco de cogumelos fermentado e o chawanmushi (pudinzinho de ovos) de frango assado com aspargos verdes e óleo de capuchinha, molho de soro de iogurte e manteiga de frango e caviar.

Além do EHB, outros 4 restaurantes levaram uma estrela na oitava edição do Michelin em Xangai. No total, o guia 2024 lista dois com três estrelas, oito com duas e 41 com uma única, como o restaurante em que Viviane está à frente. Para saber mais sobre a história da chef Viviane Mello, leia a matéria completa.

