Concurso elege a melhor marca de chocolate recheado do mundo

A matéria de Helena Gomes revelou que a marca italiana Guido Castagna conquistou o primeiro lugar na categoria de recheados do International Chocolate Awards, uma competição anual que destaca marcas de chocolate em mais de uma divisão.

A opção recheada que superou as concorrentes apresenta um sabor acentuado de avelã. Nesta premiação também foram apresentadas versões de chocolate ao leite, amargo e saborizadas.

O resultado visa promover o incentivo ao desenvolvimento de marcas que fazem parte desta indústria, estimulando o crescimento local e a expansão deste mercado. Leia o conteúdo completo.

Entenda: International Chocolate Awards

Estabelecido no início dos anos 2010, o International Chocolate Awards é uma competição de alcance global que ocorre anualmente e busca contemplar chocolates e produtos de cacau. Utilizando um sistema de critérios importantes avaliados por especialistas, a premiação segue de etapas nacionais e regionais até as finais mundiais, revelando as pontuações finais.