Concurso internacional elege cerveja fabricada em São Paulo como a melhor do mundo

Um dos maiores concursos de cerveja do mundo, World Beer Awards, que acontece anualmente em Londres, desenvolveu e funciona com três etapas para a avaliação de bebidas de cada país, podendo criar um pódio com medalhas de ouro, prata e bronze de acordo com cada fase.

Dessa vez, na edição deste ano, o resultado foi de que a cerveja vencedora da categoria Bitter foi a Ashby Britsh Strong Ale, que é fabricada no interior de São Paulo, mais especificamente em Amparo.

Composta por quatro tipos de malte e lúpulos, a mistura do sabor de amêndoas e frutas amarelas fez com que essa cerveja ganhasse o maior destaque. Outra questão, também, é que a marca também conseguiu alcançar o ranking em outras linhas.

