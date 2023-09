Confeitaria carioca é eleita uma das melhores do mundo; saiba mais

Na última quarta-feira (13), o TasteAtlas - um site colaborativo responsável por criar um mapeamento gastronômico ao redor do mundo - divulgou uma lista com o ranking dos 150 lugares que oferecem as melhores sobremesas, e a Confeitaria Colombo ocupa a 8ª posição com o seu tradicional quindim.

Fundada em 1894 no Centro do Rio de Janeiro, a Colombo é um dos pontos mais conhecidos da cidade e já se tornou patrimônio cultural e artístico. Hoje, a confeitaria conta com outras unidades em Ipanema, Copacabana e também no Centro Cultural Banco do Brasil.

Confira o ranking dos 50 primeiros lugares e suas respectivas sobremesas abaixo:

Receitas testadas e aprovadas

Afim de provar o famoso quindim, mas está longe das unidades da Confeitaria? Isso não é um problema. O Paladar possui receitas exclusivas de pratos deliciosos, que incluem algumas verões desse doce à base de gemas de ovo de origem portuguesa. Confira o passo a passo para fazer um quindim cremoso aqui.