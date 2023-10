Confeiteira que fez bolo de R$ 58 mil para Virgínia, surpreende Ana Maria Braga

Nesta quinta-feira (26), o programa Mais Você, comandado pela apresentadora Ana Maria Braga, comemorou 24 anos de história por meio de um episódio especial, com direito a bolo de aniversário e tudo.

E o elemento principal da festa foi feito por ninguém menos que a cake designer Mariana Junqueira, em menos de um dia, com uma decoração chamativa de orquídeas, tulipas, hortênsias e representações de açúcar da apresentadora e seu ajudante, o Louro Mané, segundo informações do G1.

A confeiteira responsável viralizou recentemente na internet por preparar um bolo de mais de 1 metro de altura para o luxuoso aniversário de 1 ano de idade da filha da blogueira Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe. Além do tamanho, a obra chamou a atenção pelo valor, custando R$ 58 mil.

Nas redes sociais, Mariana comemorou a exibição de seu trabalho no programa: “Ver minha carinha lá no telão do programa, ver o resultado de tantos e tantos anos de dedicação sendo reconhecidos… tem muito valor! Estou arrepiada, minha equipe está emocionada, família e amigos comovidos, e o melhor, meus clientes todos comemorando juntos!”, comentou em legenda do post. Veja abaixo:

