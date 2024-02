Confira 3 dicas para combinar a massa com o molho ideal

Domingo, para muitas famílias, é dia de almoçar a tradicional macarronada. A refeição é bem-vinda por ser, além de saborosa, prática e versátil, permitindo as mais diversas combinações, com massas, recheios e molhos diferentes.

Essa facilidade de combinações, no entanto, precisa de certa adequação, visto que os diferentes tipos de pasta harmonizam, cada uma à sua maneira, com determinados acompanhamentos. Uma massa delicada com um molho à base de um ingrediente mais pesado, por exemplo, perde completamente o equilíbrio.

Se você deseja preparar uma macarronada e não sabe como começar ou quais ingredientes utilizar para conquistar um resultado bem acertado, separamos, nesta matéria, três dicas de harmonização do chef Léo Marigo, do Daje Roma:

Molhos cremosos

Essa categoria abrange os molhos caracterizados como brancos, como o bechamel ou à base de cogumelos. Para macarronadas desse tipo, é necessário que haja um bom equilíbrio da massa, para que nenhum sabor se sobreponha. O chef sugere os tipos Ravioli, Fettuccine e Espaguete.

Molhos vermelhos

Os molhos com tomate são, talvez, as combinações mais conhecidas quando se pensa em macarrão. A categoria casa bem com massas curtas e furadas, pois a cavidade permite grande aderência do sabor, portanto as indicações são Paccheri e Penne.

Molhos à base de carne

Essa é a categoria mais pesada dos molhos, logo exige uma massa à altura, que mantenha a textura mesmo depois de misturada. Boas opções para isso são: Fusilli, Rigatoni e Parppadelle.

Felipe de Paula, na matéria ‘Nem toda massa combina com todos os molhos. Veja como combiná-los’, dá sugestões de receitas deliciosas que reúnem as dicas acima citadas. Confira na íntegra aqui.