Confira 3 dicas para fazer o melhor purê de batatas do mundo

Considerado um dos melhores chefs do mundo por seu talento, técnica avançada e ousadia nas criações, o francês Joël Robuchon faleceu em agosto de 2018 e ironicamente parte de seu legado ficou registrada em um dos seus pratos mais famosos: um simples purê de batatas.

A receita foi originalmente compartilhada em seu programa de TV chamado Bon Appétit Bien Sûr, e também está disponível em língua portuguesa na sessão de receitas do Paladar. Confira-a na íntegra aqui.

Mas, não se engane, embora nada sofisticada, a receita tem pormenores que fazem toda a diferença no resultado. Um deles é a quantidade de manteiga; outro é cozinhar as batatas com casca para evitar que a polpa retenha água; por fim, é fundamental que o processo de incorporação dos ingredientes seja feito manualmente. Acompanhe todos os detalhes na matéria publicada pelo Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

