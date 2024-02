Confira 3 opções de bons restaurantes em Brasília (DF)

Localizada na região Centro-Oeste, a capital do Brasil não é lar apenas do conhecido Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo do Brasil, mas também de restaurantes que oferecem o melhor da culinária do cerrado. E quem deseja conhecer o local pode seguir as indicações do chef Gil Guimarães, que está a frende do Casa Baco, estabelecimento que oferece pratos inspirado nos ingredientes regionais.

Os amantes de churrasco podem se deliciar no Superquadra Bar, comandado por Tonico Lichtsztejn. O ambiente é descontraído e, além dos pratos principais, também tem petiscos que são feitos direto na churrasqueira. É uma ótima opção para quem deseja sair com os amigos e ter à mesa uma boa cerveja gelada.

- Onde: Asa Norte CLN 404 BLOCO B LOJA 44

Já para os que gostam de comida nordestina, a indicação do chef é o Xique Xique, que conta com petiscos, pratos executivos e pratos principais muito bem servidos, ideais para compartilhar. O carro-chefe da casa é a Carne de Sol Completa, leva carne de sol, arroz, mandioca cozida, cheiro verde e manteiga de garrafa, e já é considerada por muitos uma “instituição da cidade”.

- Onde: Asa Sul Quadra 107 sul Bloco E, 2

A cidade também guarda o Dom Francisco, um clássico restaurante que une a culinária do cerrado à amazonense, resultando em pratos deliciosos, como tambaqui, picanha, bacalhau, entre outros. A casa ainda conta com uma das melhores cartas de vinhos do país, confome aponta Guimarães.

- Onde: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 31 Parte - Asa Sul

Você pode conferir mais sugestões de restaurante na matéria ‘Dica de chef: cinco restaurantes imperdíveis em Brasília’, por Giulia Howard, disponível aqui.