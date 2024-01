Confira 3 receitas salgadas com banana

A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo e super adorada por ser extremamente versátil. Apesar do sabor doce característico, ela combina muito com pratos salgados, especialmente a banana da terra.

A seguir, confira três receitas selecionadas pelo Paladar de pratos salgados com banana:

Nhoque de banana da terra

Nesta versão de nhoque, a batata, que é usada na receita tradicional, é substituída pela banana da terra. As bolinhas feitas com a fruta são tostadas na manteiga e incrementadas com ragu de carne seca. Veja a receita completa aqui.

Farofa de banana da terra

Essa farofa feita de banana da terra é ideal para acompanhar pratos com peixes e frutos do mar. É uma das opções salgadas com banana mais conhecidas no Brasil. Veja a receita completa aqui.

Vinagrete de casca de banana

Contra o desperdício, essa receita usa a casca da banana para fazer um vinagrete delicioso. Ele vai bem com peixes assados, carnes grelhadas ou no incremento de uma salada de folhas. Veja a receita completa aqui.