Confira 4 cafeterias que você precisa conhecer em São Paulo

A cidade de São Paulo é um prato cheio para quem aprecia ambientes aconchegantes para consumir um bom café acompanhado de quitutes, lanches, pedaços de bolo ou outro docinho, seja para ir sozinho ou acompanhado. Pensando nisso, elaboramos uma lista com 7 sugestões espalhadas pelos bairros centrais. Confira a seguir:

Urbe

Próximo à rua Augusta, a cafeteria trabalha com bebidas e acompanhamentos de excelência em sabor, oferecendo, entre as várias opções do cardápio, drinques elaborados, como gin-tônica e negroni, todos com café.

Onde: rua Antônio Carlos, 404, Consolação. Horário de funcionamento: nas segundas, das 12h à 0h, de terça a quinta-feira, das 10h à 0h e, aos sábados, até às 2h.

Pato Rei

A casa é especializada na extração a frio do café (cold brew), feito com grãos vindos de uma pequena fazenda mineira e que são torrados na hora. No menu encontram-se comidinhas muito saborosas, como pannacotta e cheesecake.

Onde: rua Artur de Azevedo, Pinheiros, 2.087. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 2h às 19h.

King of the Fork

Com um visual que remete ao universo das bicicletas, a cafeteria trabalha de grãos selecionados que mudam toda semana. No cardápio, entre deliciosos salgados e sanduíches, destaca-se o cookie de chocolate.

Onde: rua Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h; aos sábados, das 9h às 18h.

Coffee Lab

Comandado pela barista Isabela Raposeiras, a cafeteria trabalha com cafés selecionados por ela e torrados diariamente por sua equipe, e servido em diferentes métodos.

Onde: rua Fradique Coutinho, 1.340, Vila Madalena. Horário de funcionamento: todos os dias, das 10h às 20h.