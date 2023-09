Confira 4 dicas de feiras para aproveitar no feriadão

No Rio de Janeiro, o feriado não vai dar só praia, vai ter muita comida também. Confira a lista de sugestões de feiras para os dias de folga ficarem ainda mais saborosos.

No coração da Zona Norte, o Shopping Jardim Guadalupe se torna o epicentro da celebração gastronômica com o Festival da Costela e Chopp. O evento, que tem entrada gratuita, promete agitar o estacionamento com shows musicais ao vivo e uma variedade de pratos que têm a costela como protagonista — desde a tradicional costela de chão até a inusitada coxinha de costela. Os amantes de uma boa bebida também não ficarão desapontados, com opções que incluem chope artesanal e drinques variados, disponíveis das 12h às 22h.

Enquanto isso, a Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, abre suas portas para uma edição especial da feira O Fuxico. Dedicada à autêntica culinária de boteco, o evento, que ocorre nos dias 9 e 10 de setembro, das 12h às 20h, oferece uma seleção de petiscos que vão desde bolinhos de feijão até espetinhos variados, tudo ao som de atrações musicais ao vivo. A entrada é livre, garantindo diversão acessível para todos.

Simultaneamente, Botafogo celebra o aniversário de 9 anos da feira Carioquíssima, um evento que se destaca por reunir o melhor da moda, gastronomia e artesanato local. A partir das 18h, os visitantes poderão desfrutar de shows musicais, enquanto as crianças se divertem no espaço kids e os amantes da arte corporal exploram as opções de tatuadores presentes. O evento acontece das 13h às 21h, prometendo entretenimento para toda a família.

Por fim, o Shopping Nova América dá vida ao festival Comida di Rua, onde os apreciadores da boa gastronomia de rua poderão se deliciar com uma ampla gama de petiscos a preços acessíveis, começando em apenas R$ 5,00. Mais de 35 expositores estarão presentes, incluindo food trucks e barracas que oferecem desde a renomada carne de sol do Baixinho de Bangu até o substancioso hambúrguer de 1 quilo. Com entrada franca, o festival é uma oportunidade imperdível para os amantes da culinária de rua experimentarem sabores únicos e inesquecíveis.

