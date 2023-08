Confira 4 sugestões de bebidas, com ou sem álcool, para espantar o frio

Os últimos dias têm sido uns dos mais frios do ano, com temperaturas que não ultrapassam os 15ºC, e para espantar a sensação gelada que esse clima traz, alguns pratos e bebidas podem ser grandes aliados.

Algumas bebidas são comumente mais consumidas durante esta estação, como o vinho quente, por exemplo, mas o que não faltam são opções para todos os gostos e possibilidades, com ou sem álcool. Confira, abaixo, três receitas de bebidas quentinhas para fazer em casa:

Leite queimado com cupuaçu

Essa receita essencialmente brasileira é o resultado saboroso da mistura do leite de cupuaçu com baunilha-do-cerrado e caramelo. Aprenda a reproduzi-la aqui.

Leite batido com sementes de cupuaçu e açúcar caramelizado. Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE

Hot buttered rum

Esse drinque histórico está ligado ao período colonial dos Estados Unidos e é à base de manteiga derretida, acompanhada de canela e rum, que resulta num sabor surpreendente. Veja como fazer em casa acessando aqui.

Hot buttered rum preparado por Fábio La Pietra, do SubAstor. Foto: Alex Silva|Estadão

Quentão com cítricos

Feito com cascas da fruta cítrica de sua preferência, esse quentão é uma bebida típica das festas de São João e promete aquecer qualquer um, além de deixar um aroma delicioso no ar. Confira a receita da chef Heloisa Bacellar, autora do blog de receitas Na Cozinha da Helô.

PUBLICIDADE

Quentão com cítricos Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Além dessas, existem outras 7 opções de bebidas com receitas simples de serem executadas em casa disponíveis em nosso caderno de receitas. Confira-o na íntegra acessando aqui.