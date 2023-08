Confira a lista completa de vinhos nacionais do São Paulo Wine Fest

Degustação de vinhos São Paulo Wine Fest, em São Roque Foto: Divulgação

Está se aproximando o São Paulo Wine Fest, que ocorre entre os dias 18 e 27 de agosto na famosa cidade do Roteiro dos Vinhos: São Roque, localizada a 60 quilômetros de São Paulo. O evento promete reunir o melhor do mundo dos vinhos nacionais e importados e da gastronomia, com programações espalhadas pela cidade para todos os gostos e bolsos, sendo algumas gratuitas.

O festival promove vinhos de 12 países, confira a cartela dos nacionais:

InnVernia Sauvignon Blanc - Espírito Santo do Pinhal-SP Góes - Philosophia Cabernet Franc - São Roque (SP)

Casa Geraldo - Gran Reserva Cabernet Franc - Andradas (MG)

Vila Triaca - Seu Claudino Syrah (DF)

Casa Verrone - Syrah Gran Speciale- Itobi (SP)

UVVA - Microlote Cabernet Sauvignon - Chapada Diamantina (BA)

Guaspari - Vista da Serra Syrah - Espírito Santo do Pinhal (SP)

Pireneus - Intrépido Syrah - Cocalzinho (GO)

Programação e valores:

Sexta-feira (18/08) - Vinhos dos Mortos no Quinta do Olivardo

Horário: 19h às 23h

Local: Quinta do Olivardo, localizada na Estrada do Vinho, km 4, com acesso pelo km 58,5 da Rodovia Raposo Tavares

Valor: R$ 249,00

Vinho e Luar na Vinhos Alma Galiza - SPWF

Horário: 16h30 às 22h00

Local: Vinhos Alma Galiza, na Fazenda Bagada, Estrada do Pessegueiro, 1351

Valor: R$ 150

Sábado (19/08) - Almoço harmonizado em 4 tempos na Vila Don Patto

Horário: 11h30 às 13h30

Local: La Pasta Don Patto Ristorante, na Estrada do Vinho, km 2,5

Valor: R$ 319,00

Piquenique no Vinhedo

Horário: 12h às 17h

Local: Vinícola XV de Novembro

Valor: o combo para casal sai por R$ 429,00

Número de lugares: 8 para 2 pessoas

Góes Wine Sunset

Horário: 16h às 21h

Local: Vinícola Góes, Estrada do Vinho, 9111

Valor: R$ 50,00

Domingo (20/08) - Almoço Esloveno

Horário: 11h30 às 15h

Local: Casa da Árvore, Rodovia Prefeito Quintino de Lima, km 1,5

Número de lugares: 50

Valor do 1º lote: R$ 220,00

Sábado (26/08) - Feira Internacional de Vinhos com palestras e masterclass

Horário: 11h às 18h0

Local: Vila Don Patto, Estrada do Vinho, km 2,5

Valor: R$ 50,00

Master Class: Icones dos Vinhos de Inverno Apresentação: Marcelo Copello

Hora: 16h

Local: Vila Don Patto, Estrada do Vinho, km 2,5

Valor: R$ 170,00

Domingo (27/08) - Feira Internacional de Vinhos com palestras e masterclass

Horário: 11h às 18h

Local: Vila Don Patto, Estrada do Vinho, km 2,5

Valor: R$ 50,00

Para obter mais informações sobre as atrações e comprar ingressos, acesse o site oficial (disponível aqui) ou as redes sociais do evento (disponíveis aqui)