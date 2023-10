Confira a nova pizza da Paul’s Boutique em colaboração com o Evvai

A Paul’s Boutique, loja de pizzas em estilo nova-iorquino, contará com uma novidade para o cardápio da próxima semana. Em parceria com o Evvai, restaurante com estrela Michelin, a casa vai servir na próxima quinta-feira (05/10) um novo sabor exclusivo para a data.

Juntando o estilo americano de fazer pizza com ingredientes típicos da gastronomia europeia, o novo sabor é uma criação conjunta dos chefs Paul Cho, da casa, e Luiz Filipe Souza, do Evvai. Para compor os sabores da pizza de edição limitada, a aposta foi combinar ingredientes clássicos da gastronomia europeia com o estilo norte americano de fazer pizza.

O novo sabor tem como destaque a inclusão de nduja, embutido de carne suína picante e de consistência cremosa tradicional da Calábria, na Itália, que vai garantir camadas de intensidade e textura para a receita. Além desse ingrediente, a pizza especial também vai contar com fatias de cogumelos eryngui, queijo mussarela, marjoram (erva aromática) e creme de queijo fontina (queijo de origem italiana).

Se você quiser experimentar, o novo sabor será exclusivo da data (05) e será servido somente na Paul’s Boutique, no Itaim Bibi. Cada fatia custará R$ 22.

Serviço: Paul’s Boutique Pizza. Endereço: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 167, Itaim Bibi - São Paulo. Data: 05/10/2023. Horário: 12h-23h. Whatsapp: (11) 98703-5750. Instagram: @paulsboutiquepizza