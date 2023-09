Confira a receita de diferentes sobremesas com chocolate branco

Feito a partir do cacau fermentado e torrado, o chocolate conquista os mais diversos paladares há tempos por ser oferecido em diferentes versões e combinações. O seu tipo vai de acordo com a quantidade de ingredientes na composição, e pode fazer parte de diversos pratos, seja como protagonista ou acompanhante, dando notas sutis de sabor.

Muitas coisas podem definir o tipo de chocolate - amargo, meio amargo, ao leite e branco -, mas o principal, para além da qualidade dos ingredientes, é a quantidade do cacau em pó. Quanto mais cacau, mais amargo e mais escuro. Nesse sentido, já dá pra deduzir que chocolates com aparência mais clara possuem menos cacau. É o caso do tipo branco, que não leva o pó, mas a manteiga do cacau misturada ao leite e ao açúcar (podendo ter outros ingredientes adicionados, dependendo de quem fabrica).

Foi pensando em explorar o potencial desse produto - e ampliar o cardápio para quem gosta de confeitaria e ama chocolate branco - que o Paladar selecionou 10 receitas de sobremesas que levam esse ingrediente para reproduzir em casa. Aprenda a fazer cookies, brigadeiros diferentes, trufas, mousses e muito mais conferindo o passo a passo e as dicas disponibilizadas por grandes chefs confeiteiros em nosso caderno de receitas, que pode ser acessado aqui.