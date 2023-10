Confira dicas essenciais para preparar pães com fermentação natural

Presente na maioria esmagadora das mesas dos brasileiros, seja no café da manhã ou no lanche da tarde, o pão é um alimento milenar cuja criação remete ao Egito Antigo, local onde foi descoberto o processo de fermentação. O alimento se popularizou em todas as partes do mundo e possui inúmeras versões de receita, com diferentes combinações de ingredientes em sua composição.

A fama de longa data do pão fez com que a União dos Padeiros e Confeiteiros de Nova Iorque, no ano 2000, instituísse uma data mundial para a sua celebração: 16 de outubro.

Em comemoração a esse dia, o Paladar reuniu na matéria ‘Dia do Pão: conheça os benefícios dos pães feitos com fermentação natural’ algumas informações cruciais sobre o consumo desse alimento que é símbolo de união e partilha, detalhando alguns processos da fermentação natural. Leia na íntegra aqui.

