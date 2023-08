Confira dicas para assar um bolo perfeito

Bem como o pão de queijo, um bolo fresco é indispensável para acompanhar o café da manhã ou da tarde, e pode ser feito de inúmeras formas, com várias combinações de sabores que dão um resultado maravilhoso.

Visando o sucesso na elaboração das suas receitas, o Paladar reuniu dicas para que as suas fornadas sempre deem certo. A primeira delas é básica: não altere a quantidade ou a porção dos ingredientes, pois qualquer proporção diferente pode mexer drasticamente no sabor e na textura do bolo.

A segunda é usar os ingredientes na temperatura ambiente sempre que possível - exceto quando a receita solicitar o contrário. As claras dos ovos, por exemplo, ficam mais firmes e a manteiga, mais cremosa, facilitando a incorporação dos outros elementos e deixando a massa mais aveludada.

Outra dica é não tirar a massa do forno antes do tempo. Quando o bolo não é assado no tempo correto, o ar frio e a mudança brusca de temperatura fazem com que a massa perca das bolhas de ar e, por conseguinte, despenque.

