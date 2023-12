Confira dicas para decorar sua mesa de Natal com flores

Com a chegada de dezembro, as preparação para o Natal já começam e os anfitriões, que devem receber suas famílias em casa, passam a pensar como será a decoração e quais pratos e sobremesas serão servidos, o que inclui a arrumação da mesa.

Por isso Paladar convidou a florista e cenógrafa Gabriela Nora, da Galeria Botânica, para sugerir ideias de como decorar uma mesa de festa neste Natal usando basicamente plantas, confira:

Mesa rústica

Com uma cartela de cores em tons terrosos, essa mesa é simples e chique. A decoração é feita com pinhas, folhas e flores secas. Gabriela sugere ainda que você crie a própria versão com os ornamentos que tiver em casa, como cascas ou galhinhos de árvores, bolas de Natal e pinhas de outros natais.

Detalhe da mesa rústica de Natal proposta pela florista e cenógrafa Gabriela Nora, da Galeria Botânica Foto: FELIPE RAU

PUBLICIDADE

Mesa exuberante

Uma mistura do glamouroso com o básico em um arranjo sobre a mesa montado sobre um candelabro gigante, decorado com bolas de natal feitas com folhas secas coloridas, folhagens secas, eucalipto, alecrim, bolas de Natal e flores frescas, como o cravo e a rosa garden.

A proposta desta mesa de festa é a mistura boa do glamouroso com o básico Foto: FELIPE RAU

Mesa despojada

Nesta proposta de mesa a aposta é uma coleção de vasos para o centro da mesa. Vasos de barro misturados a outros feitos com latas grandes de leite em pó revestidas com musgo fresco e cascas de árvores.

PUBLICIDADE

A toalha improvisada com alguns metros de malha estampada com motivos florais e os pratos lisos com cores diversas compõem essa proposta viável tanto para o jantar quanto para o almoço de Natal Foto: FELIPE RAU

Para saber mais sobre como montar uma mesa de Natal, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas, inclusive para o Natal, que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.