Confira lista de 28 restaurantes pet friendly em São Paulo

A capital paulistana guarda uma infinidade de restaurantes que servem desde pratos típicos da culinária brasileira até opções internacionais sofisticadas. E se você é dono de pet, não precisa deixá-lo em casa para desfrutar das delícias da cidade. Hoje, existem diversos estabelecimentos que são pet friendly - incluindo alguns dos melhores.

Tornando-se uma tendência cada vez maior, tem ficado mais fácil encontrar lugares para levar o animal de estimação junto com você para aproveitar uma refeição deliciosa. As opções na cidade de São Paulo são tantas que o Paladar elaborou um guia extenso com possibilidades para diversas ocasiões, gostos e vontades.

Matheus Mans, na matéria ‘Ótimos restaurantes pet friendly em São Paulo para aproveitar com seu cachorro’, listou 28 estabelecimentos que vão de bares a sorveterias e restaurantes, além de detalhar os destaques dos cardápios com seus respectivos preços. Leia na íntegra aqui.

