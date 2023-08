Confira o que comer e beber no Torresmo Fest

Torresmo Fest terá muitos expositores gastronômicos em Campo Grande Foto: Imagem: reprodução do instagram @torresmofest

O evento que será realizado das 12h às 22h dos dias 10 a 13 de agosto e 17 a 20 de agosto, no estacionamento do Shopping Campo Grande, é voltado para apreciadores de carne suína, o Torresmo Fest é gratuito e reúne aproximadamente 25 expositores em food trucks e barracas, com muita comida disponível para os campo-grandenses.

Os expositores oferecerão diversos tipos de culinária, como joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, torresmo recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outros. Além disso, também haverá chopp artesanal e programação musical diversificada, abrangendo estilos que vão desde o pop rock até o sertanejo, com covers de bandas nacionais e internacionais.

Segundo o portal Primeira Página, o evento é uma experiência para toda a família, com mais de 340 edições realizadas e mais de 7 milhões de visitantes. Além disso, o festival é pet friendly e oferece uma área kids, garantindo diversão para todos.

