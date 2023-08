Confira o top 3 das melhores geleias de morango do mercado

Apesar de ser um doce de preparo relativamente simples, a geleia caseira nem sempre é uma opção presente nas refeições do dia a dia. As versões industrializadas já vêm prontas e, muitas vezes, são mais práticas de inserir no café da manhã, lanche da tarde ou até receitas como bolos e biscoitos recheados.

No entanto, algumas das marcas presentes no mercado pecam pelo excesso de açúcar na receita e até mesmo pelo sabor não tão fiel à fruta. Sem contar que, dentre tantas opções, fica difícil saber qual é a melhor.

Por isso, para a avaliação desta semana, o Paladar convidou quatro juradas fãs de geleia. Fizeram parte do time a barista e instrutora de cursos, Midori Martins; a nutricionista e sócia da Confeitaria Dama, Daniela Gorski; a barista e consultora gastronômica Ariela Carvalho e gerente de operações do Coffee Lab, Anete Helena Raposeiras.

O time de juradas ficou supreso com as variações de cores, sabores e aparência entre as 13 marcas avaliadas. Foram elas: Bonne Maman, Casa Madeira, Cepera, Duga, Fynbo, Hero, Homemade, Monges, Queensberry, Ritter, Sallu, St. Dalfourt e Vega.

