Confira o top 3 das melhores maioneses do mercado segundo especialistas

Condimento tradicionalmente à base de ovos e óleo, a maionese está entre os molhos mais famosos para lanches, ao lado do ketchup e da mostarda, e possui várias versões - tanto artesanais quando industrializadas -, que podem incluir ervas finas, alho, bacon, ou até mesmo não ter ingredientes de origem animal na composição.

Pensando nas maioneses oferecidas nos supermercados, a equipe Paladar montou um júri para eleger qual, entre 8 marcas, tem mais qualidade. Assim, os chefs Fred Caffarena, Elisa Fernandes, Paula Labaki e Paulo Yoller provaram as maioneses puras e também em bolachas cream cracker, levando em consideração características como cor, aroma, textura e sabor.

Os especialistas montaram um pódio com as três melhores marcas, e em primeiro lugar está a Heinz, por apresentar um produto de sabor equilibrado, com textura firme, aroma adocicado, acidez delicada e temperada no ponto, além de ser o industrializado mais próximo da versão caseira.

Em segundo lugar entra a maionese Hemmer, por ser ácida, levemente adocicada, aroma intenso, textura ultra lisa e por ter uma boa dose de untuosidade. Já em terceiro, a popular Helmann’s, que apesar de ter um sabor distante da maionese caseira, é agradável, suave e com acidez equilibrada.

O ranking completo das 8 marcas com preço tabelado e as impressões dos chefs podem ser conferidos aqui.

