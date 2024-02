Confira o top 3 dos melhores drinques em lata para o Carnaval

Mais um Carnaval está batendo nas portas dos brasileiros, promovendo uma enorme movimentação nas ruas, que se enchem de foliões para aproveitar ao máximo os bloquinhos espalhados pelas cidades. Com isso, algo que tem uma crescente no setor alimentício é o consumo de bebidas alcoólicas, em especial as enlatadas, que fornecem praticidade para quem está no meio da muvuca da festa.

É neste momento do ano que os fabricantes investem pesado em produtos além da clássica e popular cerveja, como os drinques prontos. E foi afim de ver quais deles oferecem mais sabor ao consumidor que o Paladar realizou mais uma sessão de testes, contando com um júri formado por quatro especialistas.

Juntos, Felipe Ebone, Carla Peralva, Stephanie Marinkovic e Gabriel Coelho provaram amostras de dez bebidas alcoólicas, entre elas misturas com gim, rum, vodca e saquê, e chegaram a um ranking, cujas três melhores colocadas foram:

Xeque Mate ( 1° lugar )

) Isla - Framboesa e Amora ( 2° lugar )

) Smirnoff Ice (3° lugar)

O ranking completo e a avaliação detalhada dos especialistas podem ser conferidos na matéria ‘Qual é o melhor drinque (em lata) do carnaval 2024?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.