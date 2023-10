Confira o top 3 melhores hambúrgueres de carne bovina no mercado

O consumo de alimentos industrializados já é uma realidade para grande parte dos brasileiros, seja pela questão da praticidade no preparo, pela durabilidade - que costuma ser muito maior em relação aos frescos - ou pelo valor reduzido do preço.

Muitas são as razões que norteiam a escolha por esse tipo de produto. No caso do hambúrguer congelado, algumas marcas têm investido em oferecer aos consumidores versões que se aproximam do sabor e da consistência do artesanal, com carne 100% bovina, e afim de saber quais delas têm melhor qualidade, a equipe do Paladar reuniu especialistas para para eleger as três melhores fabricantes.

Ao todo foram testadas sete marcas, e a primeira colocada foi a VPJ, que oferece um hambúrguer feito com costela de gado angus. Sua carne tem um aroma acentuado de churrasco, boa textura e uma ótima suculência. Em segundo lugar está o hambúrguer Carapreta, preparado com carne de angus. A textura é agradável, tem um belo aspecto e uma certa suculência, que, de acordo com o júri, poderia ser maior.

Fechando o pódio entra o hambúrguer Maturatta da Friboi. A carne, ao ser submetida ao processo de cocção, tem um aroma inconfundível de alecrim, e garante seu lugar por apresentar sabor e suculência elevados. Veja o ranking completo na matéria ‘Qual é o melhor hambúrguer de carne 100% bovina do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.