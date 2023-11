Confira o top 3 melhores picolés caseiros para os dias de calor

Nos últimos dias, uma onda de calor tem atingido várias regiões do Brasil. Recordes de temperatura têm sido registrados em termometros espalhados por diferentes cidades e, com isso, as pessoas começaram a buscar alternativas de suportar o calorão.

Um bom exemplo de tais saídas para enfrentar os dias quentes é o famoso picolé. Afinal, nada melhor do que um sorvete bem geladinho para amenizar as altíssimas temperaturas.

Diante disso, a chef Helô Bacellar ensinou a preparar picolés caseiros e deliciosos que prometem ser ótimos aliados nos dias quentes. Confira abaixo o top 3:

- Picolé de iogurte com morango

- Picolé vegano de coco

- Picolé de salada de fruta

Quer saber como prepará-los em casa? Clique no link abaixo.

