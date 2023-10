Confira o top 3 melhores pizzas marguerita de São Paulo

A pizza é uma das mais famosas criações italianas e, com certeza, extremamente popular no Brasil. Segundo dados da Associação Pizzarias Unidas do Brasil, exsitem pouco mais de 70 mil pizzarias em todo o solo nacional, e cerca de 20 mil delas encontram-se somente em São Paulo.

A efervescência cultural da terra da garoa resulta em experiências gastronômicas peculiares, e é claro que a pizza entra nesse meio, tendo inúmeras combinações de sabores doces, salgados, vegetarianos, tradicionais, entre outros. A lista é enorme e abrange todos os paladares, mas quais são as melhores no quesito qualidade? Buscando responder essa pergunta, a equipe do Paladar montou um júri de especialistas para avaliar a entrega de 10 pizzarias paulistas.

O sabor escolhido pelos jurados Antonio Maiolica, José Luiz Soares, Koji Yokomizo, Simone Paratella, Ana Carolina e Pasquale Mancini foi marguerita, ou Margherita, que consiste na saborosa combinação de queijo, tomate e manjericão. Após degustarem amostras de cada pizzaria, o time entrou em consenso e estabeleceu uma ordem de preferência, com destaque para os três primeiros colocados.

Em terceiro lugar ficou a pizza marguerita da Pizzaria Cristal, que fica no bairro do Itaim Bibi. Oferecendo o melhor dos sabores tradicionais, a Cristal conquista seu lugar no pódio por oferecer ingredientes de qualidade que resultam em uma massa fina, crocante e ultra leve, com um recheio de queijo de búfala e aliche.

Em segundo está a marguerita da Carlos Pizza, que já emplacou a melhor pizza de mussarela em um teste anterior. O sabor tem recheio de mussarela de búfala, tomate sweet grappe, parmesão, manjericão, orégano, azeitonas e massa bem fermentada e crocante.

PUBLICIDADE

Por fim, em primeiríssimo lugar entra a marguerita da pizzaria Lèggera. “É a melhor pizza da cidade. Massa espetacular, leve, recheada do jeito certo”, afirma o chef e pizzaiolo italiano Antonio Maiolica. Para ele e os demais avaliadores, a massa possui a hidratação correta, deixando-a bem leve, o tomate possui a acidez adequada e a mussarela é de qualide ímpar.

Para conferir as avaliações e o ranking completo, leia na íntegra a matéria ‘As 10 melhores pizzas marguerita de São Paulo’, por Matheus Mans.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.