Confira os benefícios do chocolate para saboreá-lo sem medo na Páscoa

Os chocolates costumam ser vistos como vilões para quem busca manter a saúde em dia. No entanto, a ciência revelou que eles oferecem diversos benefícios ao organismo quando consumidos em doses adequadas, o que significa que você pode desfrutar deles durante a Páscoa.

De acordo com uma matéria do Estadão, estudos indicam que o segredo dessas delícias reside especialmente no cacau. Este fruto contém componentes capazes de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, possui propriedades anti-inflamatórias e apresenta substâncias associadas ao bem-estar, que influenciam até mesmo o humor.

Juliana Aquino, fundadora da marca Baianí Chocolates, recomenda consumir chocolates em que a porcentagem de cacau seja elevada, o que está alinhado com as descobertas científicas. Ela destaca que boas opções geralmente requerem menos adições e enfatiza a importância de conhecer a procedência do produto.

Com isso em mente, você pode saborear alguns pedacinhos de chocolate. No entanto, lembre-se de controlar a quantidade, já que o excesso pode levar ao ganho de peso. Para saber fazer a escolha correta, leia o conteúdo completo de Chris Campos.

