Confira os Top Bares Inaugurados em Outubro em São Paulo

A gastronomia mundial está em constante transformação, e outubro não foi exceção. Com a inauguração de novos bares e restaurantes, além de inovações nos menus de estabelecimentos já renomados, São Paulo está repleta de surpresas para aqueles que apreciam uma boa refeição e bebida.

Por isso, o Paladar reuniu os melhores bares para que você possa conhecer. Confira:

O prestigiado Petros Greek Taverna inaugura sua segunda unidade em Pinheiros, destacando pratos preparados no forno a lenha, como moussaka de cordeiro e lula recheada. A carta de bebidas oferece drinques refrescantes inspirados no verão europeu. O restaurante, com capacidade para 70 pessoas, também apresenta um menu executivo de terça a sexta-feira por R$ 68,90.

PUBLICIDADE

A cervejaria TRILHA inaugurou uma nova unidade no Itaim Bibi, São Paulo, com um ambiente pet-friendly. Com uma atmosfera de boteco, o local oferece uma variedade de petiscos e cervejas. O espaço tem capacidade para 26 pessoas e permite que os clientes tragam seus animais de estimação. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 23h30, aos sábados, das 10h às 23h30, e aos domingos, das 10h às 22h. O endereço é Rua Pedroso Alvarenga, 569.

Drunks no Itaim: Coquetéis Artesanais e Gastronomia Fusion

O bar Drunks, no Itaim Bibi, reabriu com 12 coquetéis inéditos e uma abordagem gastronômica inovadora. Marlon Silva, chef de bar, e Cassiano Oliveira, chef de cozinha, unem forças para criar bebidas e petiscos artesanais. Leia no Paladar.