Confira quais restaurantes brasileiros estão entre os melhores do mundo

Após o La Liste, guia global dos mil melhores restaurantes do mundo, divulgar os grandes vencedores de 2023 alguns restaurantes brasileiros se destacaram.

A Casa do Porco e Maní, em São Paulo, e Lasai, no Rio de Janeiro são os que foram melhor classificados. Já a chef Tássia Magalhães, do paulistano Nelita, recebeu o prêmio especial de novo talento do ano.

Vale citar que, com 97,5 de 100 pontos, o restaurante de Janaína Torres e Jefferson Rueda, empatou com restaurantes três estrelas Michelin, como o AM de Alexandra Mazzia, em Marselha, e o Atelier Crenn de Dominique Crenn, em São Francisco.

