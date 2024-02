Confira quais são as melhores marcas de leite condensado do mercado

Presente em diversas receitas clássicas do Brasil, o leite condensado é uma iguaria nascida de um antigo método de conservação do leite por meio da adição de açúcar que caiu no gosto popular e hoje tem versões industrializadas fabricadas por diversas marcas.

A fim de saber quais delas valem a pena investir o dinheiro, o Paladar reuniu cinco confeiteiros - Bertrand Busquet, Rodrigo Ribeiro, Lu Bonometti, Rodrigo Aoki e Juliana Motter - para avaliar amostras de oito dos selos mais populares, experimentando-as tanto de forma pura quanto por meio do preparo de brigadeiros, observando criteriosamente a performance e o rendimento.

Os resultados foram organizados em um ranking, cujos maiores destaques positivos ocuparam o pódio:

Itambé (1° lugar)

(1° lugar) Italac (2° lugar)

(2° lugar) Qualitá (3° lugar)

A lista completa e a avaliação detalhada dos jurados podem ser conferidas na matéria ‘Qual o melhor leite condensado do mercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.