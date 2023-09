Confira quando custa o prato de Bruna Biancardi, namorada Neymar, em restaurante de São Paulo

Bruna Biancardi adora cozinhar e sempre compartilha com os seguidores algumas de suas receitas, ou passeios gastronômicos que realiza pelo mundo. No Paris 6, a influenciadora preparou um risoto à provençal preparado com champignon, tomate concassé, manteiga de ervas ao vinho branco, finalizado com azeite trufado, amêndoas laminadas e dupla de camarões grelhados. O prato está disponível no cardápio por R$ 99.

Para a sobremesa, ela preparou um creme ao crocante de biscoitos Oreo intercalado com camadas do biscoito e finalizado com morangos em pedaços e raspas de chocolate branco. Ele é vendido no restaurante por R$ 39.

A namorada e mãe da filha de Neymar participou recentemente do “Isaac: cozinhando entre amigos para você”. O dono do Paris 6 leva a cozinha para o meio do salão e convida uma celebridade que o ajuda a preparar um saboroso prato. O da Bruna Biancardi está disponível na unidade da Haddock Lobo, em São Paulo.

