Confira receitas para inserir a quinoa, um cereal altamente nutritivo, na sua alimentação diária

Muito se tem falado sobre os superalimentos, uma categoria que agrupa alimentos que, por si só, contém altos valores nutricionais - isto é, são repletos de substâncias protetoras que agregam diversos benefícios à saúde de quem os consome em meio a uma alimentação balanceada.

A quinoa faz parte da lista de superalimentos, ao lado da ora-pro-nóbis, por apresentar altas doses de fósforo e cálcio, além da porcentagem elevada de proteína. Disponível também em flocos e farinha, seus grãos são muito versáteis, o que permite com que integre as mais diversas receitas, seja em sopas e saladas ou massas de bolo e pão, conforme aponta a matéria ‘Superalimentos existem? Veja 12 itens que já receberam o polêmico apelido’, por Regina Célia Pereira.

Mas, engana-se quem pensa que isso é tudo o que a quinoa tem para oferecer em um prato. Receitas muito elaboradas, que misturam texturas e sabores, têm o alimento como ingrediente. Nesta matéria, separamos 4 sugestões para você reproduzir em casa; confira:

Risoto de quinoa com molho tailandês

Leve, equilibrado e crocante, esse prato elaborado pelo chef Didier Labbé, do restaurante Didier, combina a quinoa com camarões e chips de batata-baroa. Confira a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Risoto de quinoa com molho tailândes Foto: Fabio Rossi

Tabule de quinoa

Carla Pernambuco e Carolina Brandão são os nomes por trás dessa receita que, além de quinoa, leva lentilha, hortelã, erva-doce, damasco, nozes e rabanete. Confira o passo a passo aqui.

Receita de tabule de quinoa, lentilha, rabanete, erva-doce, damasco e hortelã Foto: Roberto Seba|Estadão

Sobrecoxa de frango laqueada no mel com galette de quinoa e cogumelos

PUBLICIDADE

Neste prato, a quinoa é misturada a aspargos, shimeji e ervas frescas para as mini panquecas que acompanham o frango temperado com mel, açúcar mascavo e molho shoyu. Aprenda a fazer aqui.

Nesta receita elaborada pela chef Carla Pernambuco, a sobrecoxa é marinada com shoyu, mel, açúcar mascavo, gengibre, alho picado, especiarias em pó, pimenta caiena e raspas de laranja. Ao deixar o frango no forno, é preciso a cada dez minutos pincela-lo com a marinada da assadeira.Veja como fazer as outras etapas da receita. Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Batata doce com quinoa e doce de leite

Essa receita desenvolvida pela chef Manu Buffara combina a quinoa com batatas, manteiga, mel de abelha jataí e um doce de leite feito do zero. Saiba mais aqui.