Confira receitas para o almoço para diminuir a ressaca

Os efeitos do álcool no dia seguinte não são dos melhores e uma noite de bebedeira pode render uma bela ressaca. O lado bom (ou talvez nem tanto) é que seguindo algumas dicas de alimentação a melhora pode ser rápida.

A principal dica é a hidratação, o consumo de água ao longo do dia é primordial para a melhora. No que diz respeito a alimentos, um almoço com carboidratos e vitaminas é a solução.

Ótimas sugestões são sushi e sopa de misso. O ômega 3 de peixes como o salmão junto com carboidratos do arroz agilizam a recuperação, enquanto o caldo reidrata e ajusta o sódio do corpo.

Para acompanhar, peça uma água de coco - esse isotônico natural possui eletrólitos e recarrega a corrente sanguínea com sódio e potássio.

Em contrapartida, evite cair na tentação de alimentos gordurosos, como chips, bacon, pizzas, biscoitos industrializados ou frituras. Após ser exposto ao álcool, o estômago já está fragilizado e leva mais tempo para digerir esses tipos de comida.

