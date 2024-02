Conheça 3 bares de São Paulo para tomar uma boa cerveja no Carnaval

As ruas da cidade de São Paulo, assim como outras ao redor do Brasil inteiro, estão bem movimentadas com a chegada do grandioso Carnaval e seus bloquinhos numerosos, repletos de foliões.

Há, no entanto, quem queira aproveitar a maior festa do país de uma forma mais tranquila, consumindo boas doses de cerveja, mas com uma mesa e uma cadeira para sentar. Se você é um dos que estão procurando bares diferentes para ir nessa época do ano com os amigos, separamos três sugestões que, além de mais conforto, oferecem ótimos petiscos e cervejas artesanais; confira:

Hocus Pocus

Localizada no bairro de Pinheiros, próxima ao Largo da Batata, a Hocus Pocus é uma cervejaria carioca que ganhou unidade em São Paulo, e tem em seu cardápio uma ampla variedade de cervejas saborizadas. Entre as opções estão sabores como Overthinking, que combina manga, limão, pêssego e herbal; e Retrofuturism, que apresenta notas de maçã, mel, baunilha, abacaxi e laranja.

Onde: Rua Fernão Dias, 696, Pinheiros. Telefone: 2367-3097. Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira das 17h às 0h; sábado, das 13hàs 00h; domingo, das 12h às 21h.

Balcão 304

Situado na região da Saúde, o Balcão 304 é um bar e bistrô com uma carta de chopes interessantes, cujas opções abrangem IPAs, russian imperial stouts, entre outras, além de ter um menu com comidas deliciosas, como moela ao molho pomodori e burrata de búfala com zathar.

Onde: Rua Pitangueiras, 304, Saúde. Telefone: 4327-0017. Horário de funcionamento: segunda e terça-feira, das 12h às 16h30; quarta a sábado, das 12hàs 23h; dom, das 12h às 18h. Delivery via iFood.

Kia Ora

Bar da região do Itaim Bibi, o Kia Ora apresenta cervejas como a Wallaby Hop Lager, que tem uma variedade de malte e lúpulos, além de notas frutas tropicais; a Wallaby Young IPA, para quem ama sabores amargos e cítricos; e a Wallaby Stout, que mistura sabores de frutas escuras e chocolate.

Onde: Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi. Telefone: 3846-8300/98416-0330. Horário de funcionamento: terças-feiras, das 17h às 00h; quartas-feiras, das 17h às 2h; quintas-feiras, das 17h às 3h30; sextas-feiras, das17h às 3h30; e sábados, das 18h às 3h30.