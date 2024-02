O pão é um alimento cuja criação remonta os primórdios da civilização humana e a descoberta do cultivo e da fermentação do trigo, além da ferramenta que deu margem à evolução no preparo de alimentos em geral: o manuseio do fogo. A iguaria é amplamente consumida até hoje, tem até um estabelecimento especializado na produção: a padaria.

Somente em São Paulo existem 12,7 mil padarias espalhadas pelo Estado, conforme aponta o site oficial do governo, que atendem a demanda diária dos cidadãos, e em meio a isso tem-se observado uma nova tendência que Ensei Neto - nome que toca o blog Um café para dividir, do Paladar - chama de ‘revolução moderna dos pães’.

Na matéria ‘Café com Pão’, o especialista observa que o período de pandemia do covid, onde a maioria da população teve de ficar em isolamento, resgatou a produção de pães de longa fermentação, o que repercutiu diretamente no apreço por sabores que não se encontram nos pães de fabricação rápida.

Isso deu margem ao crescimento e abertura de novas padarias artesanais, que também têm apostado em cafés de qualidade para acompanhar. Uma delas é a Futuro Refeitório, localizada em Pinheiros (SP). O local oferece café vindo de pequenos produtores e realiza a torra lá mesmo, além de contar com fornadas de brioches, pães multigrãos e rústicos que harmonizam com a bebida.

Onde: a Futuro Refeitório fica na Rua Cônego Eugênio Leite, 808, Pinheiros.

Já para quem está pelo bairro de Higienópolis (SP) pode conhecer a padaria Na Janela, cujo cardápio oferece pães clássicos, pães com farinha integral, pão de queijo, baguete, croissant e beigale. O local tem serviço de café no sistema batch brew, que prepara grandes porções em pouco tempo.

Onde: a Na Janela Padaria Artesanal fica na Rua São Vicente de Paulo, 603, Higienópolis.

Outra, também de Pinheiros, é a St. Chico Padaria, cujos pães extremamente perfumados começam a sair às 7h da manhã. O café da casa é um blend exclusivo do selo No More Bad Coffee, do mestre de torra Caio Tucunduva.

Onde: a St. Chico Padaria fica à Rua Fernão Dias, 461, Pinheiros.

Por fim, a Vila Romana também conta com uma padaria artesanal chamada Celeiro Arimbá, que se destaca pelas produções à base de milho - uma ótima opção para quem não consome glúten -, com receitas de influência da culinária capixaba e caipira. O café fica por conta da BioGiori Farm, com o especial 100% robusta biodinâmico.

Onde: o Celeiro Arimbá fica à Rua Caio Graco, 226, Vila Romana.