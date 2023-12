Conheça 5 bebidas tradicionais de Natal de diferentes partes do mundo

Faltam apenas três dias para a véspera de Natal e as tradições da festa já começam a ser preparadas para o grande dia. Alguns países, por exemplo, têm bebidas tradicionais para beber nessa época do ano.

A seguir, confira algumas dessas bebidas, que também podem fazer parte do seu cardápio de Natal, segundo o Condé Nast Traveler.

Glögg da Suécia

Esse coquetel surgiu no século XVI para mascarar o sabor do vinho de sabor ruim. Desde então, a bebida virou tradição no feriado. Para preparar o glögg você vai precisar de vinho tinto, vodka ou rum branco, cardamomo, açúcar, raspas de laranja, gengibre, canela, cravo inteiro, passas e amêndoas. Após juntar as especiarias, deixe-as descansar por um dia e acrescente a vodka ou rum branco. As amêndoas e passas trazem um toque crocante ao drinque.

Eierpunsch da Alemanha

A tradicional bebida da Alemanha serve para esquentar o inverno. Você vai precisar de gemas de ovo, açúcar branco, vinho branco, brandy ou rum, cravo, paus de canela, raspas de limão, extrato de baunilha e leite quente (opcional). Bata as gemas e o açúcar até ficar cremoso e, em seguida, adicione lentamente o leite quente, mexendo continuamente. E não esqueça do toque generoso de rum ou conhaque.

Ponche Navideño do México

Uma das tradições vibrantes do México, esta mistura festiva incorpora o calor e os sabores da época natalina. Originário das famílias mexicanas, esse ponche tem raízes culturais e costuma ser servido nas celebrações de Natal. Para fazer o coquetel em casa são necessários tejocotes, goiabas, maçãs, laranjas, cana-de-açúcar, canela, cravo, piloncillo, vagens de tamarindo e água. Pode ser adicionado à bebida um toque de rum ou tequila.

Coquito de Porto Rico

A bebida é frequentemente compartilhada entre familiares e amigos, sendo presente nas tradições do país. A mistura cremosa combina leite de coco, leite condensado, leite evaporado e uma dose generosa de rum porto-riquenho. A bebida deve ser servida gelada.

Bombardino da Itália

Com origem nas Dolomitas italianas, o Bombardino combina o Advocaat (licor holandês feito com ovos) com o conhaque. O drinque é servida bem quente e muitas vezes leva uma camada de cacau ou canela por cima.