Conheça a bartender argentina que mistura teatro e coquetéis

Neste dia da mulher, o Paladar decidiu exaltar mulheres do setor gastronômico que fazem sucesso e a diferença em seus trabalhos.

Uma delas é a bartender argentina Chula Barmaid, que contou ao Paladar a experiência extraordinária que a gastronomia lhe proporcionou: fazer a recepção do almoço real na Espanha, servindo a família real no palácio. “Uma das lembranças mais interessantes e que me traz muita gratidão”, afirmou.

Formada em artes cênicas, ela usou a gastronomia para pagar seus estudos em Buenos Aires e hoje mistura suas duas paixões: teatro e coquetelaria, no Jacó, bar comandado por ela na Vila Madalena. “Hoje, agradeço muito, porque não imagino como seria minha vida se não fosse gastronômica”, disse.

Segundo ela, todo o trabalho e esforço só foi possível por ser uma mulher, pois isso deu força para que continuasse. “Nós mulheres temos uma luta que é sempre o dobro para conseguir o que queremos. E, ao mesmo tempo, inspirar outras mulheres. Definitivamente, só por ser mulher que eu consegui todas as minhas conquistas”.

