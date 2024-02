O mundo da gastronomia está completo de conflitos entre regiões e países que se auto proclamam fontes originais de diferentes ingredientes e pratos: povos árabes, turcos e gregos disputam a origem da baklava, enquanto belgas e franceses dizem ser os inventores da batata frita.

Aqui na América do Sul não é diferente. Há uma bebida que é motivo de discórdia entre Chile e Peru. Estamos falando do pisco, destilado produzido à base de uva muito comum entre os países andinos. A origem da bebida pode ser traçada desde o período colonial, no século XVI, época em que Chile e Peru faziam parte das colônias americanas sob domínio espanhol.

Produzido a partir da destilação de vinhos, a bebida não causa discórdia entre os países apenas pela origem, uma vez que o interesse comercial na bebida é grande. A questão já foi alvo de disputa diplomática entre os países, e em 2019, o direito de produzir o pisco com exclusividade de denominação foi concedido ao Peru em corte internacional, segundo informações da BBC.

Estrela dos drinques

Pisco Passion Foto: Votre Brasserie

O pisco ficou mundialmente famoso a partir do drink Pisco Sour, feito com pisco, limão e xarope de açúcar. Você pode clicar aqui para aprender a fazer uma versão diferente desse drinque, que leva também maracujá como ingrediente.